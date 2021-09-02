Частные инвестиции в обновление аэропорта Чебоксар превысят 600 миллионов рублей

В рамках проекта площадь аэровокзального комплекса будет расширена на 1400 квадратных метров. Фото: gcheb.cap.ru

Частные инвесторы вложат в реконструкцию аэропорта Чебоксар более 600 миллионов рублей. Туда входит и стоимость оборудования. Расширенный и улучшенный объект планируют сдать в эксплуатацию к концу 2022 года. Сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках проекта площадь аэровокзального комплекса будет расширена на 1 400 квадратных метров. Пропускная способность достигнет 1 миллиона 700 тысяч пассажиров в год.

В настоящее время уже начаты работы по демонтажу здания, скоро рабочие приступят к земляным работам. В период реконструкции аэропорт не закроют: здесь лишь скорректировали схемы движения пассажиров в зоне предполетного обслуживания и при выдаче багажа.

Также во время обновления будут созданы дополнительные места для стоянки самолетов, что позволит одновременно принимать больше воздушных судов и, соответственно, привлечет в аэропорт новые авиакомпании.