Онугха в Казани, Бегич в Самаре: «Рубин» и «Крылья Советов» обменялись игроками

Футболисты уже начали тренировки в новых командах. Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

Футбольные клубы «Рубин» и «Крылья Советов» обменялись игроками – спортсмены Герман Онугха и Сильвие Бегич перешли в клубы на правах аренды.

Так, форвард Герман Онугха будет играть за «Рубин» на протяжении года. Ранее Онугха начал сезон в «Крыльях Советов», но не смог закрепиться в составе, выходя на замены и не отличаясь результативными действиями.

Сильвие Бегич перешел из казанской команды в самарский клуб «Крылья Советов». Там 28-летний спортсмен будет играть до конца сезона.