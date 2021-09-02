В Татарстане участок трассы М-12 озеленят за 35 миллионов рублей

Согласно документам, подрядчику предстоит посадить 1000 сосен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на седьмой и восьмой этапы строительства трассы М-12 запланировано озеленение стоимостью 35 миллионов рублей. Такой тендер опубликовала госкомпания «Росавтодор». Согласно документам, подрядчику предстоит посадить 1 000 сосен.

Озеленение рассчитано на участок дороги длиной 152 километра – от Канаша до Шали. Аукцион за право заключения госконтракта по лесовосстановлению или лесоразведению организуют для предотвращения угрозы возникновения аварийных ситуаций.

Участвовать в аукционе могут только субъекты малого и среднего бизнеса. Заявки принимаются до 16 сентября, а торги должны провести 12 октября 2021 года.