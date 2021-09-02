Здание Нацибиблиотеки Татарстана стала обладателем архитектурной премии ArchDaily & Strelka Award 2021

С момента открытия Национальная библиотека стала настоящим центром притяжения творческих людей Фото: Евгения БУБЛИК

Обновленное здание Нацбиблиотеки Татарстана получило архитектурную премию ArchDaily & Strelka Award 2021, сообщила в своем инстаграм-аккаунте помощник президента республики Наталия Фишман-Бекмамбетова. Кроме Казани, на эту премию претендовали десятки других команд из 15 стран.

Также в шорт-лист премии попали экстрим-парк «Урам» и парк «Сокольская гора» в Бугульме.

- Безусловно, очень важно получить признание от международного экспертного сообщества. Но гораздо более ценно видеть, как вы пользуетесь пространством: приходите в библиотеку, получаете знания, впечатления, эмоции и возвращаетесь снова и снова. Это уже не просто библиотека в классическом понимании! - заявила Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Отметим, целью данной премии является поиск архитекторов и бюро, которые отстаивают новые подходы к проектированию и помогают сделать города устойчивыми перед лицом надвигающихся кризисов.