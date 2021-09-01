В Татарстане и Казани обещают гроза и сильный ветер

Ненастье может уже прийти вечером 1 сентября. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 21.00 1 сентября и до 18.00 2 сентября на территории республики и Казани ожидается гроза, сильный ветер порывами до 22 м/с (в Казани до 20 м/с), локально возможен град, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

При этом в четверг днем температура воздуха будет в пределах от +20 до +25 градусов, и лишь местами на востоке региона столбики термометра покажут +28.

К слову, в пятницу, 3 сентября, в Татарстане так же местами прогнозируется гроза и сильный ливень. При ненастье ветер может усилиться – до 20 м/с. Днем начнет холодать – от +16 до +21 градуса.