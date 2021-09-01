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Общество1 сентября 2021 18:00

Владимир Путин поддержал инициативу передачи территории складов боеприпасов в Ульяновске под жилищное строительство

С момента взрыва прошло почти 12 лет
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Для начала речь идет о вопросах передачи данного земельного участка в собственность города и помощи военных в его рекультивации, в частности, расчистке территории саперами. Фото: kremlin.ru

Для начала речь идет о вопросах передачи данного земельного участка в собственность города и помощи военных в его рекультивации, в частности, расчистке территории саперами. Фото: kremlin.ru

На встрече с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских рассказал о планах на жилищное строительство на участке военных складов «Арсенал». Сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

В настоящее время огороженная территория площадью две тысячи гектаров, где почти 12 лет назад прогремел мощный взрыв, пустует.

Врио губернатора Ульяновской области отметил, что уже ведутся переговоры с руководством Минобороны России. Речь идет о вопросах передачи данного земельного участка в собственность города и помощи военных в его рекультивации, в частности, расчистке территории саперами.

Данную инициативу Владимир Путин поддержал и заявил о готовности содействовать в решении этого вопроса.