В Набережных Челнах пенсионерку приговорили к условному сроку за организацию экстремисткой ячейки

По заверениям адвоката женщины, она, кроме изучения Корана, ничем не занималась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Набережных Челнов признал пенсионерку виновной по уголовной статье «Организация деятельности экстремистской организации». Как было установлено женщина создала в городе ячейки религиозного объединения «Нурджулар»*, которое в России было признано экстремистским и запрещено.

- Ей было назначено два года лишения свободы условно, - сообщает в своем Инстаграме адвокат пенсионерки Руслан Нагиев.

При этом, по его словам, прокурор просил суд посадить женщину на семь лет в колонию общего режима.

Отметим, что согласно выводам следствия, пенсионерка в 2015 году под видом проведения занятий на религиозные темы конспиративной квартире создала ячейку. Собиравшиеся у женщины люди изучали экстремистскую литературу, а она сама пропагандировала идеи «Нурджулар»*. Хотя, по заверениям Руслан Нагиев, его подзащитная, кроме изучения Корана, ничем не занималась.