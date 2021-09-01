Фото: president.tatarstan.ru

В эту среду, 1 сентября, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов посетил новую школу анимации «Союзмультфильма», которая расположилась на базе стадиона «Ак Барс Арена».

Фото: president.tatarstan.ru

- Здесь можно будет обучаться азам создания анимации в различных стилях и техниках, основам сценарного искусства, режиссуры, редактирования, декорирования, озвучивания, операторской работы, - сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Рустам Минниханов осмотрел основные площадки школы анимации, ознакомился с интерактивными аттракционами, технологиями виртуальной и дополненной реальности.

Фото: president.tatarstan.ru

Создание такой школы - это только первый этап намеченного проекта. Вторым шагом станет создание в Казани «Союзмультпарка», который полностью откроется в ноябре 2021 года. Для посетителей там будут доступны 13 мультимедийных аттракционов, которые, в том числе, расскажут о национальных традициях Татарстана. Также появится кафе, стилизованное под деревню Простоквашино.