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Общество1 сентября 2021 14:24

1 сентября в Казани закрылся аквапарк BARYONIX

У оператора комплекса истек срок аренды помещений
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Деньги за неиспользованные абонементы обещают вернуть.

Деньги за неиспользованные абонементы обещают вернуть.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С этой среды, 1 сентября, в Казани закрылся аквапарк BARYONIX. Дело в том, что у оператора истек срок аренды помещений. Сообщается на официальной соцстранице комплекса.

- Всем владельцам абонементов, не использовавшим свои посещения будет осуществлён возврат в соответствии с условиями договора к/п абонементов, - также говорится в сообщении.

Кроме того, там уточняется, что аквапарк не в курсе дальнейших планов собственника помещений.