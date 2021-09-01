Деньги за неиспользованные абонементы обещают вернуть. Фото: Иван МАКЕЕВ

С этой среды, 1 сентября, в Казани закрылся аквапарк BARYONIX. Дело в том, что у оператора истек срок аренды помещений. Сообщается на официальной соцстранице комплекса.

- Всем владельцам абонементов, не использовавшим свои посещения будет осуществлён возврат в соответствии с условиями договора к/п абонементов, - также говорится в сообщении.

Кроме того, там уточняется, что аквапарк не в курсе дальнейших планов собственника помещений.