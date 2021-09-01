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Общество1 сентября 2021 14:17

Минтимер Шаймиев 1 сентября открыл в Набережных Челнах полилингвальную гимназию «Адымнар-Чаллы»

Детей в ней будут обучать на нескольких языках
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: администрация Набережных Челнов

Фото: администрация Набережных Челнов

В день знаний – 1 сентября, в Набережных Челнах первый президент Татарстана, Госсоветеник республики Минтимер Шаймиев открыл новую полилингвальную гимназию «Адымнар-Чаллы». Он оценил красоту места, где построили образовательное учреждение. Гимназия располагается по адресу: проспект Чулман, 91.

Отметим «Адымнар-Чаллы», в которой детей будут учить на трех языках – русский, татарский и английский, занимает площадь 24 625 квадратных метров.

Фото: администрация Набережных Челнов

Фото: администрация Набережных Челнов

Основное здание состоит из четырех блоков: учебный, административный корпусы, медицинские помещения, столовая, актовый зал, библиотека, гардероб и спортивный блок. Также там имеется и бассейн.

Фото: администрация Набережных Челнов

Фото: администрация Набережных Челнов

Фото: администрация Набережных Челнов

Фото: администрация Набережных Челнов