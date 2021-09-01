Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2021 16:59

В Казани в ЖК «Салават купере» открылся лицей №188 «Бионика»

Новое учебное заведение рассчитано на 1 224 ребенка
Евгения БУБЛИК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: metshin.ru

Фото: metshin.ru

Сегодня, 1 сентября, в казанском ЖК «Салават купере» на улице Ильгама Шакирова открылся многопрофильный лицей №188 «Бионика», который рассчитан на 1 224 ученика. С открытием учреждения и началом нового учебного года школьников, их родителей и учителей поздравили президент Татарстана Рустам Минниханов.

В новом лицее оборудованы современные предметные классы, два бассейна и два спортивных зала, библиотека, актовый зал, благоустроены прилегающие территории. Кабинеты оснащены современным оборудованием, в том числе интерактивными досками. Помимо этого, в лицее есть два инженерно-технологических кабинета. В коридорах для детей установлены удобные мягкие диваны, на первом этаже есть коворкинг-зона, где школьники смогут читать, делать уроки или просто отдыхать в свободное время. А для тех, кто остается на продленке будет организован спальный режим.