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Общество1 сентября 2021 13:23

Штат госслужащих аппарата президента Татарстана поплнился еще одной должностью

Соответствующий указ был издан, пока Рустам Минниханов был в отпуске
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Реестр должностей госслужбы Татарстана относит главного консультанта к «ведущей группе» специалистов.

Реестр должностей госслужбы Татарстана относит главного консультанта к «ведущей группе» специалистов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В штате аппарата президента Татарстана ввели должность главного консультанта. Теперь количество госслужащих в ведомстве из 226 стало 227.

Соответствующий указ был подписан премьер-министром республики Алексеем Песошиным во время исполнения обязанностей главы региона, когда Рустам Минниханов находился в краткосрочном отпуске.

Перечень обязанностей главного консультанта аппарата президента Татарстана не уточняется. Однако реестр должностей госслужбы республики относит его к «ведущей группе» специалистов.