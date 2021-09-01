Штат госслужащих аппарата президента Татарстана поплнился еще одной должностью

Реестр должностей госслужбы Татарстана относит главного консультанта к «ведущей группе» специалистов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В штате аппарата президента Татарстана ввели должность главного консультанта. Теперь количество госслужащих в ведомстве из 226 стало 227.
Соответствующий указ был подписан премьер-министром республики Алексеем Песошиным во время исполнения обязанностей главы региона, когда Рустам Минниханов находился в краткосрочном отпуске.
Перечень обязанностей главного консультанта аппарата президента Татарстана не уточняется. Однако реестр должностей госслужбы республики относит его к «ведущей группе» специалистов.