В ближайшие годы в Чувашии обновят еще 140 школ с износом более 50%

Родители школьников предпочли потерпеть временные неудобства для ускорения ремонта. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Чувашии комплексная модернизация школ будет усилена за счет федеральных средств. Из 410 школ региона 393 работают в обычном режиме, а в 17 остальных продолжается капремонт. В ближайшие несколько лет власти региона планируют обновить еще 140 школ с износом здания более 50%. Сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

В школах с действующим ремонтом детей временно перевели в другое место, предварительно решив вопрос с их подвозом и горячим питанием. Подрядчики заверили, что завершат все работы в течение ближайших двух месяцев.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил не затягивать с ремонтом, а также учитывать пожелания родителей при обновлении школ. Министр образования и молодежной политики региона Алла Салаева заявила, что по результатам переговоров, родители детей предпочли потерпеть временные неудобства для ускорения процесса обновления вместо затяжного ремонта.