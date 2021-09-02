Движение на мосту Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах запустят 6 сентября

Набор прочности бетона при плановой замене деформационного шва на одной из опор моста длится 7 суток. Фото: пресс-служба Миндортранса Татарстана

Ремонт моста Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах планируют завершить к 6 сентября. Круглосуточная работа дорожников, начатая 27 августа, находится под контролем Миндортранса Татарстана. Сообщает пресс-служба ведомства.

Набор прочности бетона при плановой замене деформационного шва на одной из опор моста длится 7 суток. Из-за этого ремонтные работы потребовали частичного перекрытия проезжей части.

На время ремонта движение транспорта возможно по верховому пролету по одной полосе в каждом направлении. Объехать участок можно по маршруту Алексеевское – Чистополь - Камские Поляны – Нижнекамск - Набережные Челны.

Движение запустят в указанный день после выездной проверки главы Миндортранса Татарстана Фарита Ханифова.