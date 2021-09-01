В двух районах Казани выявили превышение формальдегида в воздухе

Замеры проводились в период с 13.00 27 августа по 7.00 31 августа.
Фото: Инзиля ШАКИРОВА
Станции Гидрометцентра Татарстана выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида в воздухе Казани.
Так, в Московском районе зафиксирован рост данного показателя до 0,07 мг/куб м, при норме 0,05 мг/куб. м, а в Приволжском районе зарегистрировано превышение концентрации в воздухе в пять раз.
Как отметили в Гидрометцентре Татарстана, замеры проводились в период с 13.00 27 августа по 7.00 31 августа.