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Общество1 сентября 2021 16:23

В двух районах Казани выявили превышение формальдегида в воздухе

Оно было зафиксировано в Приволжском и Московском районах города
Инзиля ШАКИРОВА
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Замеры проводились в период с 13.00 27 августа по 7.00 31 августа.

Замеры проводились в период с 13.00 27 августа по 7.00 31 августа.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Станции Гидрометцентра Татарстана выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида в воздухе Казани.

Так, в Московском районе зафиксирован рост данного показателя до 0,07 мг/куб м, при норме 0,05 мг/куб. м, а в Приволжском районе зарегистрировано превышение концентрации в воздухе в пять раз.

Как отметили в Гидрометцентре Татарстана, замеры проводились в период с 13.00 27 августа по 7.00 31 августа.