Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днём знаний

Рустам Минниханов выразил уверенность, что сегодняшние первоклассники в будущем станут мощной опорой для страны и настоящими патриотами своей республики. Фото: president.tatar.ru

Президент республики Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем знаний. Глава региона отметил, что образование – один из важнейших этапов для школьников и студентов:

– Многое по прошествии лет стирается в нашей памяти, но навсегда остаются в ней светлые воспоминания о школьных и студенческих годах – времени первых детских открытий и побед, вдохновляющих учебных, научных и спортивных достижений, радостных днях, наполненных верой в высокие духовные идеалы, искренней дружбой и чистой юношеской любовью. Мы бережно храним в сердцах безграничную признательность и уважение к своим учителям и наставникам, которые открыли перед нами безграничный мир знаний, воспитали в нас важные личностные качества, дали нам путёвку в большую взрослую жизнь, – сказано в поздравлении.

Президент Татарстана также отметил, что сейчас в республике делается все для получения качественного образования:

– В Татарстане создаются все необходимые условия для получения качественного образования, успех которого определяется наличием современной материально-технической базы, уникального научного потенциала, и, в первую очередь, кропотливым трудом наших замечательных педагогов – учителей, преподавателей и профессоров, воспитателей и тренеров. В республике успешно реализуются национальный проект «Образование», программы развития современной школы и цифровой образовательной среды.

В конце поздравления Рустам Минниханов поблагодарил преподавателей и пожелал успешного учебного года.