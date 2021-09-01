Казанец потерял 200 тысяч рублей, поверив мошенникам

Потерянные деньги мужчина взял в кредит. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С заявлением в отдел полиции «Авиастроительный» казанец обратился 27 августа. Он рассказал, что накануне вечером оформил кредит на сумму более 200 тысяч рублей в одном из банков. Мужичине выдали карту, на которую была зачислены деньги.

По пути домой потерпевшему позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. В ходе разговора злоумышленник сообщил, что мобильное приложение мужчины взломали, и с его карты была совершена операция по переводу денег. Мошенник пояснил, что в банке смогли приостановить данную операцию, но теперь им необходимо выяснить, кто из сотрудников это сделал. Для этого звонивший попросил назвать номер банковской карты и секретный трехзначный CVV-код, указанный на обороте. Слова мошенника подтвердила лжесотрудница организации, позвонившая ему с номера, схожего с банковским.

На этом общение со злоумышленниками не завершилось – обманным путем они разведали данные второй банковской карты мужчины. В общей сложности с двух карт были похищены более 200 тыс. рублей.

По данному факту в отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье «Кража».