В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 682

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике в результате патологоанатомической экспертизы были подтверждены еще шесть смертей от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

Так, очередными жертвами инфекции стали 82-х, 80-ти и 71-летний мужчины, а также 79-ти, 54-х и 46-ти летние женщины. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в республике возросло до 682.

Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане зафиксировали 48 новых случаев заражения. 22 человека было госпитализировано, в 26 получают лечение на дому.

Всего в регионе диагноз: новая коронавирсная инфекция, ставился 25 465 раз, а 22 255 человек смогли выздороветь.