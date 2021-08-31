Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 августа 2021 18:15

В Казани на пятилетнюю девочку в квартире упал шкаф, и она попала в больницу

Чтобы ее вызволить пришлось вызывать спасателей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пострадавшего ребенка увезли в ДРКБ.

Пострадавшего ребенка увезли в ДРКБ.

Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 31 августа, в коридоре квартиры одного из домов на улице Чистопольская на пятилетнюю девочку упал шкаф. Причем так неудачно, что он заблокировал дверь комнаты, где находилась мать ребенка.

Она не могла выбраться, чтобы помочь своей дочери. Пришлось вызывать спасателей. Прибыв на место те сначала при помощи специнструмента взломали входную дверь квартиры, и только после этого смогли вызволить из-под шкафа девочку и освободить ее мать.

- Медики «скорой помощи» госпитализировали пострадавшего ребенка в ДРКБ, - сообщили в МЧС Татарстана.