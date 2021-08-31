В Казани женщину арестовали за избиение годовалого ребенка

Женщина была помещена под стражу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Казани в отношении 31-летней жительницы Самарской области возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Причастность к совершению преступления женщина признала частично. Судом по ходатайству следователя в отношении нее на время следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отметили также в ведомстве.

По версии следствия, с 1 июля по 16 августа подозреваемая приехала в Казань. Она поселилась со своим годовалым сыном и сожителем в частном доме. В один моментов она поругалась с мужчиной. После чего ребенок расплакался, и тогда мать избила сына.

При этом за медпомощью она не обратилась и уехала с мальчиком к родителям обратно в Самарскую область. Через несколько дней она вернулась в Казань, состояние годовалого ребенка ухудшилось.

Сейчас он находится в больнице. У мальчика диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом руки.