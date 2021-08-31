В Татарстане полицейские остановили водителя без прав, который вез с собой почти полкило наркотиков

В найденных пакетиках находился синтетический наркотик. Фото: МВД по РТ

Сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Татарстана на 786 километре трассы М-7 «Волга» для проверки документов остановили автомобиль «Фольксваген пассат». За рулем иномарки находился житель Казани. Выяснилось, что мужчина ранее был лишен водительских прав. К тому же его состояние - расширенные зрачки, замедленная речь, плохая координация, заставили полицейских заподозрить, что он находится под воздействием запрещенных веществ. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, он отказался.

Когда правоохранители начали досматривать его машину, то обнаружили и изъяли изъяты полиэтиленовые пакетики с порошкообразным веществом белого и голубого цветов. Как потом выяснилось – это был синтетический наркотик общей массой 490,12 грамма.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщили в МВД Татарстана.