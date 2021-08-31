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Общество31 августа 2021 16:54

В Казани до 29 июля 2022 года перекроют часть улицы Северо-Западная

Все это время там будут вестись строительные работы
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Данное ограничение носит частичный характер.

Данное ограничение носит частичный характер.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Распоряжением Исполкома Казани частичное ограничение движения по улице Северо-Западная продлено до 29 июля 2022 года.

Там из-за строительных работ все это время для проезда будет не доступен участок около дома №14.

Отметим, что это не последнее перекрытие в городе. Так, на проспекте Альберта Камалеева до 15 сентября 2021 года для автомобилистов и пешеходов вводится ограничение на движение по участку возе дома №157а по улице Аделя Кутуя. Это связано с работами по устройству сетей наружного освещения и связи.