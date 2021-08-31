«Волна здоровья-2021»: в Казань, Елабугу, Чистополь, Ульяновск и Чебоксары прибудет теплоход с врачами

Обследование будут также проводить прямо в каютах теплохода, на котором прибудут врачи.

В сентябре по рекам Волге и Каме в рамках Всероссийской акции «Волна здоровья-2021», организованная при поддержке Минздрава России, проплывет теплоход «Северная сказка». Он доставит в города лучших специалистов, например, в области сердечно-сосудистой медицины, эндокринологии, офтальмологии, патологиям слуха, ортопедии, акушерству и гинекологии.

С 5 по 13 сентября они бесплатно обследуют и проконсультируют всех желающих, в том числе и детей из Казани, Елабуги, Сарапула, Перми, Чайковского, Чистополя, Ульяновска, Чебоксар и Нижнего Новгорода. Это будет сделано во время стоянки теплохода в портах указанных городов.

Как отметил знаменитый сердечно-сосудистый хирург, академик РАН Лео Бокерия, сейчас в регионах есть потребность, прежде всего, в авторитетных врачебных консультациях для детей по поводу сердечно-сосудистых болезней.

В рамках уже 15-й по счету акции «Волна здоровья» врачи после обследования могут дать направление на операцию в московскую клинику. Так, что на прием к ним лучше всего прийти со всеми документами с прошлых обследований.

Итак, первым городом, который посетить теплоход со столичными специалистами, станет Казань (5 сентября), после на очереди Елабуга (6 сентября), затем Сарапул (7 сентября), далее Пермь (8 сентября), Чайковский (9 сентября), Чистополь (10 сентября), Ульяновск (11 сентября), Чебоксары (12 сентября) и Нижний Новгород (13 сентября).

Данная акция в себя также включает и проведение оздоровительных мероприятий.

Отметим, что «Волна здоровья» - это не только обследование и консультации, но и ряд других важных мероприятий. Так, например, в Казани в рамках акции пройдет фестиваль «Сохрани свое здоровье» и конференция «Профилактика вирусных инфекций и восстановление после КОВИДа – сфера взаимодействия государства, бизнеса и общества».