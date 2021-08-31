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Общество31 августа 2021 19:35

В Чебоксарах полицейский помог доставить в больницу малолетнего ребенка, которому стало плохо в автобусе

Действия правоохранителя помогли врачам оказать девочке своевременную помощь
Евгения БУБЛИК
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Мать с ребенком на руках сразу попросила о помощи полицейского

Мать с ребенком на руках сразу попросила о помощи полицейского

Фото: скриншот с видео

В Чебоксарах полицейский помог доставить в больницу потерявшую сознание маленькую девочку. Благодаря его оперативным действиям врачам удалось оказать своевременную помощь и спасти ребенка. Сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

Летним жарким днем девочка в возрасте 1 год и 8 месяцев ехала вместе с мамой в маршрутном автобусе. Внезапно ребенок потерял сознание. Выйдя дочкой на руках из салона, женщина увидела стоявший неподалеку полицейский автомобиль и тут же бросилась к нему. В автомобиле оказался капитан полиции Юрий Зайцев. Узнав, что случилось, он сразу посадил их к себе и, включив проблесковые маячки, быстро доставил в республиканскую детскую больницу.

В Чебоксарах мать поблагодарила полицейского за спасение своего ребенка. Автор: МВД Чувашии