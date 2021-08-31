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Происшествия31 августа 2021 16:16

В Казани в подъезде девятиэтажки обрушился лестничный пролет

В результате произошедшего, к счастью, никто не пострадал
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Чтобы обеспечить жителям доступ в квартиры, на месте обрушившейся лестницы положили деревянный помост.

Чтобы обеспечить жителям доступ в квартиры, на месте обрушившейся лестницы положили деревянный помост.

Фото: прокуратура Татарстана

Вечером 30 августа в Казани в подъезде девятиэтажного доме №81 на улице Рихарда Зорге рухнул лестничный пролет. К счастью, никто не пострадал.

- Представитель прокуратуры выехал на место. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

На данный момент прокурорская проверка продолжается. Чтобы обеспечить жителям доступ в квартиры, на месте обрушившейся лестницы положили деревянный помост.

Представитель прокуратуры выехал на место.

Представитель прокуратуры выехал на место.

Фото: прокуратура Татарстана