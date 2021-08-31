Рекорд Казани: в День города-2021 метрополитен перевез 130,8 тысячи человек

Метрополитен работал до 24:00. Фото: @metroelektrotranskzn

30 августа во время празднования Дня города-2021 метро в Казани перевезло 130 790 человек. Сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

- Для сравнения в этот же день 2020 года перевезено 101 464 человек, в 2019 году – 126 848 человек, - отметили рекорд на предприятии.

Напомним, вечером после салюта жители и гости Казани буквально осадили станции метро «Кремлевская», «Площадь Тукая» и «Козья слобода». Чтобы хоть как-то избежать давки, сотрудники полиции впускали людей группами, однако это не сильно спасало ситуацию.

- Вечером были выпущены все составы электропоездов, чтобы пассажиры смогли добраться до дома. В целях безопасности, во избежание давки в кассовых залах, и несчастных случаев на платформе, сотрудниками ОПМ были приняты меры по временному закрытию дверей на вход, жителей запускали небольшими группами. Метрополитен работал до 24:00, - заявили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».