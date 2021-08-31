Путин про обманутых дольщиков в Ульяновской области: на решение проблемы уйдет 2,5 года

Врио губернатора региона Алексей Русских обещал решить этот вопрос раньше. Фото: kremlin.ru

Сегодня, 31 августа, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских. Во время беседы, в том числе, был затронут вопрос обманутых дольщиков.

Так, глава государства посоветовал Русских активнее включаться в федеральные программы решения проблем обманутых дольщиков. По оценке Владимира Путина, региону потребуется на это 2,5 года.

В ответ Русских заверил, что уже к концу 2022 года большая часть долгостроев будет сдана, а к декабрю 2023 года эта проблема в регионе и вовсе будет решена полностью, поэтому отведенные главой государства 2,5 года - «это уже с большой гарантией».

На встрече также обсудили проблему низких заработных плат в Ульяновской области. Путин дал Русских несколько советов для решения этого вопроса.

По словам главы государства, необходимо создавать в регионе новые рабочие места, открывать производства, а также обеспечивать инвестиции в основной капитал и привлекать частных инвесторов.