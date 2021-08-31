1 сентября в Ульяновской области ожидается гроза и шквалистый ветер

В Ульяновской области прогнозируется серьёзное ухудшение погодных условий Фото: Евгения БУБЛИК

МЧС Ульяновской области сообщает об ухудшении погоды 1 сентября. Ведомство объявило в регионе "желтый" уровень опасности.

Так, во второй половине дня и вечером местами при грозе ожидается шквалистый ветер 15-20 метров в секунду.

Сотрудники МЧС напоминают, что в подобных случаях лучше не выходить наружу и держаться подальше от окон. Если вы оказались на улице в непогоду, стоит найти укрытие - подземный переход, подъезд. А вот прятаться под крышами, деревьями и стоять рядом с линиями электропередач может быть опасно.