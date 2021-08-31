Летные испытания строящегося в Казани Ту-160М начнутся в 2022 году

Контракт на поставку первой партии из 10 машин за 150 миллиардов казанский завод получил в 2018 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начало летных испытаний первого построенного в Казани «с нуля» Ту-160М «Белый лебедь» запланировано на 2022 год.

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что строительство стратегического ракетоносца продолжается на казанском заводе имени С. П. Горбунова. Сообщает «Интерфакс».

– Эти машины уже проходят испытания и в скором времени будут переданы для следующего этапа испытаний специалистами Минобороны, в том числе в условиях, максимально отвечающих реальной обстановке. После этого модернизированные самолеты будут переданы в строевые части Дальней авиации, - сказал Мантуров.