В Татарстане из-за падения забора на ребенка завели уголовное дело

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

30 августа в парке Альметьевска 13-летний мальчик стоял у забора и разговаривал с другими детьми. В этот момент указанная конструкция стала падать. Тогда школьник, спасая другого ребенка, оттолкнул его и принял удар на себя. Забор рухнул. 13-летний мальчик получил перелом ноги.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.