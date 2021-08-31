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Происшествия31 августа 2021 16:02

В Татарстане из-за падения забора на ребенка завели уголовное дело

Мальчик получил перелом ноги
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного комитета.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного комитета.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

30 августа в парке Альметьевска 13-летний мальчик стоял у забора и разговаривал с другими детьми. В этот момент указанная конструкция стала падать. Тогда школьник, спасая другого ребенка, оттолкнул его и принял удар на себя. Забор рухнул. 13-летний мальчик получил перелом ноги.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.