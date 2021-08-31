В Татарстане собрали уже 2,3 миллиона тонн зерна

Больше всего зерна собрали в Алексеевском, Чистопольском и Арском районах. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В этот вторник на брифинге в Кабмине республики глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что уборочная кампания в регионе завершена на 98%.

Так, по его словам, на сегодня в закрома Татарстана с полей поступило 2,3 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность в этом году составила 15,4 центнера с гектара. Больше всего собрали в Алексеевском, Чистопольском и Арском районах.

Сейчас в республике также приступили к уборке сахарной свеклы – 51,1 тысячи гектар посевной площади. Планируется собрать минимум 1,6 миллиона тонн. Сахаристость корнеплодов сейчас выше на 38%, по сравнению с прошлым годом.

Идет сейчас в Татарстане и уборка картофеля. Уже накопано 2,4 тысячи тонн. Средняя урожайность здесь 172 центнера с гектара. Всего планируется собрать порядка одного миллиона тонн.