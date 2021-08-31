Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Туризм31 августа 2021 20:02

Татарстан вошел в топ-3 самых популярных регионов для путешествий летом-2021

5,3% туристов выбирало республику в качестве места для отпуска
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Остановиться на съемной квартире в Татарстане туристам в среднем будет стоить 1 700 рублей в сутки.

Остановиться на съемной квартире в Татарстане туристам в среднем будет стоить 1 700 рублей в сутки.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Татарстан стал одним из самых популярных регионов для путешествий. Об этом сообщили эксперты сервиса «Авито Недвижимость». Специалисты проанализировали спрос, предложение и цены на посуточную аренду недвижимости летом 2021 года и выяснили, что чаще всего посетители сайта были заинтересованы именно туристическим жильём.

Результаты опроса показали, что фаворитами россиян для курортного отдыха стали Краснодарский край, Крым, Ставрополье и Дагестан. Далее в рейтинге расположился Санкт-Петербург. А третье место поделили Татарстан, Москва и Московская область.

При этом остановиться на съемной квартире в Татарстане туристам в среднем стоило 1 700 рублей в сутки.