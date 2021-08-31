Татарстан вошел в топ-3 самых популярных регионов для путешествий летом-2021

Остановиться на съемной квартире в Татарстане туристам в среднем будет стоить 1 700 рублей в сутки. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Татарстан стал одним из самых популярных регионов для путешествий. Об этом сообщили эксперты сервиса «Авито Недвижимость». Специалисты проанализировали спрос, предложение и цены на посуточную аренду недвижимости летом 2021 года и выяснили, что чаще всего посетители сайта были заинтересованы именно туристическим жильём.

Результаты опроса показали, что фаворитами россиян для курортного отдыха стали Краснодарский край, Крым, Ставрополье и Дагестан. Далее в рейтинге расположился Санкт-Петербург. А третье место поделили Татарстан, Москва и Московская область.

При этом остановиться на съемной квартире в Татарстане туристам в среднем стоило 1 700 рублей в сутки.