Татарстанские предприниматели могут принять участие в экспортной программе Россельхозбанка

Россельхозбанк совместно с Российским экспортным центром реализует акселерационную программу для экспортеров агропромышленного комплекса, которая в том числе предоставляет доступ к программам государственной поддержки экспорта и способствует выходу компаний-экспортеров на международные рынки.

Программа акселерации нацелена на широкий круг компаний - как не осуществляющих экспортную деятельность, так и действующих экспортёров. Её потенциальный участник - предприятие аграрнопромышленного комплекса: производители кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных напитков, а также компании, реализующие и перерабатывающие натуральные продукты питания. Предпочтение отдаётся продукции с длительными сроками хранения.

- Продукция, выпускаемая татарстанскими сельхозпроизводителями, отличается своей натуральностью и высоким качеством, именно поэтому она может найти своих потребителей за пределами республики. Данная программа предоставляет татарстанским агропромышленным предприятиям хорошую возможность освоить зарубежный рынок, при этом за участие в программе по линии Россельхозбанка не надо ничего доплачивать, - отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Для компаний, подписавших соглашение о сотрудничестве с банком, разрабатываются индивидуальные дорожные карты развития экспорта: персональный план продвижения, включающий комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие потенциала российских компаний и вывод их на внешние рынки. Участникам программы оказывается содействие в поиске зарубежных покупателей с использованием различных инструментов: организация переговоров, участие в выставках, бизнес-миссиях, размещение на международных площадках, в том числе с использованием сети представительства Банка за рубежом.

Для участника программы со стороны банка и РЭЦ осуществляется перевод презентационных материалов, коммерческого предложения, а также создание или адаптация сайта для нового целевого рынка. Кроме того, минимизируя риски, банк проверяет надежность потенциального покупателя, участвует в согласовании коммерческих условий контракта и юридических нюансов, а также разрабатывает типовой контракт. Участие в программе субсидируется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

- Для финансирования участников ВЭД, в том числе в рамках программы, мы предлагаем широкую линейку продуктов торгового финансирования, покрывающую все направления деятельности профильных клиентов. В части документарных операций РСХБ предлагает широкие возможности индивидуального структурирования сложных международных сделок. Используются аккредитивы всех видов, в том числе с пост-финансированием и дисконтированием, трансферабельные и резервные аккредитивы, гарантии, контргарантии, инкассо, - отметил первый заместитель директора Департамента поддержки операций на финансовых рынках Россельхозбанка Дмитрий Мушков.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте. Консультацию можно получить по электронной почте: VED@rshb.ru

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.