В Ульяновске новые водоводы для Железнодорожного района проложат за 40 дней

Фото: администрация Ульяновска

Стало известно, что глава Ульяновска Дмитрий Вавилин поручил директору МУП «Ульяновскводоканал» Сергею Савельеву за 40 дней проложить в Железнодорожном районе новые капитальные водоводы.

- Сроки сжатые, но мы должны успеть до начала зимы, чтобы надёжно обеспечить Киндяковку водоснабжением. «Южная районная котельная» также нуждается в стабильной подаче воды, используя её в качестве теплоносителя в системе центрального отопления, – подчеркнул Дмитрий Вавилин.

На данный момент проектно-сметная документация уже готова, сейчас её согласовывают с Куйбышевской железной дорогой. Новый трубопровод диаметром 800 мм и два дюкера из современных материалов проложат вне зоны возможного оползня. На выполнение работ правительство области и мэрия выделяют 41 миллион рублей.

Напомним, что 19 августа в Железнодорожном районе Ульяновска случился оползень, в результате которого в нескольких местах был поврежден водовод. Район остался без водоснабжения почти на 5 суток. Сотрудники МУП «Ульяновскводоканал» работали круглосуточно и в рекордные сроки проложили два временных водовода по берегу Свияги и дюкеры по дну реки.