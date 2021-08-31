«Автобус ведь не вертолет, не сможет перелететь пробку»: в Казани жителей поселка Куюки просят приходить на остановку пораньше

Сейчас на маршруте №90 работают 8 автобусов большой вместимости.

Многочисленные жалобы от жителей казанского поселка Куюки о толкучке в автобусах №90 и о том, что пассажирам приходится ехать на подножке из-за чего с трудом закрываются двери, Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана выступило с обращением.

- С приходом осени перевозчик прогнозирует вновь появление проблемной ситуации. Это большие пробки от поселка Куюки до улицы Габишева. Сейчас на маршруте №90 работают 8 автобусов большой вместимости. Интервал движения составляет 16 минут, в обеденное время 25-30 минут, время рейса составляет 1 час 30 минут. Обращаю внимание: скорость движения автобуса зависит от ситуации на дороге. Если возникает пробка, автобус вынужден ехать в общем потоке транспорта. Автобус ведь не вертолет, не сможет перелететь пробку. Согласно анализу и проведенному мониторингу осенью осложняется ситуация на дороге. Пробка от поселка «Куюки» может начать образовываться уже с 7.00. Просим пассажиров планировать время и выходить на остановку общественного транспорта заранее, - заявил председатель Ассоциации Сергей Темляков.

Так, по его словам, заторы возникает от поселка Куюки от остановки «ЖК Светлый» до поворота. По этой причине может произойти отклонения от расписания автобуса №90 на 20-30 минут. Кроме того, пробки возникают от остановки «Айк» до мечети.

Вечерние же пробки с осени начинают образовываться с 17.00 в обратную сторону - от остановки «ул. Комиссара Габишева» до остановочного пункта «Овражная». Что так же может привести к отклонению от расписания на 20-30 минут.