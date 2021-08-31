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Общество31 августа 2021 14:07

Самолет Казань – Анталья задержали более чем на 9 часов

Вместо 4:10 рейс вылетел в 13:34
Инзиля ШАКИРОВА
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Пассажирам на время ожидания авиакомпанией предоставили прохладительные напитки и горячее питание.

Пассажирам на время ожидания авиакомпанией предоставили прохладительные напитки и горячее питание.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В международном аэропорту «Казань» 30 августа рейс в Анталью задержали на 9 часов и 24 минуты. Самолет должен был вылететь в 4.10, но отправился в Турцию только в 13.34.

Причиной задержки стало позднее прибытие самолета в аэропорт столицы Татарстана. Пассажиры во время ожидания получали от авиакомпании прохладительные напитки и горячее питание.

Сейчас по факту задержки борта в Казани Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку.