В Казани сооснователей Finiko заочно арестовали и объявили в международный розыск

Такое решение принял Вахитовский районный суд Казани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следователя по делу Finiko, а именно заочно арестовал и объявил в международный розыск троих сооснователей этой финансовой пирамиды - Зыгмунта Зыгмунтовича, а также Эдварда и Марата Сабировых.

Они, по версии следствия, вместе с организатором - Кириллом Дорониным, который арестован и находится в камере казанского СИЗО, привлекали в Finiko деньги граждан чуть ли не со всей России. Людям обещали слишком уж высокий доход от предстоящих инвестиций, в том числе и в криптовалюту. Но те в итоге не смогли вывести свои сбережения из пирамиды и прогорели. Когда от потерпевших начали поступать заявления в полицию, началось расследование уголовного дела о мошенничестве

К слову, своей вины основатель Finiko Кирилл Доронин так и не признал. Дело в том, что он связывает «крах» финансовой пирамиды с исчезновением его партнеров вместе с криптовалютой - Зыгмунта Зыгмунтовича, а также Эдварда и Марата Сабировых.

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