Владимир Путин освободил Сергея Старостина от должности первого заместители прокурора Татарстана

До этого момента Старостин находился в отпуске.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Согласно указу президента России Владимира Путина от должности первого заместители прокурора Татарстана освобожден Сергей Старостин. Последний до этого момента он находился в отпуске.
Отметим, что указанный пост 54-летний Сергей Старостин занимал с 2014 года. А до назначения на него работал сначала в прокуратуре Набережных Челнов, а в последствие на должности Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Татарстана.