Владимир Путин освободил Сергея Старостина от должности первого заместители прокурора Татарстана

До этого момента Старостин находился в отпуске. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Согласно указу президента России Владимира Путина от должности первого заместители прокурора Татарстана освобожден Сергей Старостин. Последний до этого момента он находился в отпуске.

Отметим, что указанный пост 54-летний Сергей Старостин занимал с 2014 года. А до назначения на него работал сначала в прокуратуре Набережных Челнов, а в последствие на должности Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Татарстана.