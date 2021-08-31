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Общество31 августа 2021 13:42

Владимир Путин освободил Сергея Старостина от должности первого заместители прокурора Татарстана

Глава государства уже подписал соответствующий указ
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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До этого момента Старостин находился в отпуске.

До этого момента Старостин находился в отпуске.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Согласно указу президента России Владимира Путина от должности первого заместители прокурора Татарстана освобожден Сергей Старостин. Последний до этого момента он находился в отпуске.

Отметим, что указанный пост 54-летний Сергей Старостин занимал с 2014 года. А до назначения на него работал сначала в прокуратуре Набережных Челнов, а в последствие на должности Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Татарстана.