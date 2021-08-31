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Общество31 августа 2021 14:18

1 сентября 2021 года в Татарстане ожидаются гроза, град и сильный ветер

При этом днем прогнозируется до +27 градусов
Инзиля ШАКИРОВА
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Град и гроза ожидаются в республике местами.

Град и гроза ожидаются в республике местами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду. 1 сентября, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей региона предупредили в Гидрометцентре республики.

По его прогнозу, завтра днем и вечером по Татарстану местами ожидается гроза, локально возможен град. Синоптики также прогнозируют сильный ветер порывами до 17—22 м/с.

1 сентября республика окажется на западной периферии антициклона, поэтому ночные температуры воздуха составят от +5 до +10 градусов, а днем ожидается от +23 до +28.