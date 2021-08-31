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Здоровье31 августа 2021 12:50

В Татарстане за одни сутки зарегистрировали 48 новых случаев заражения коронавирусом

Почти в половине из них людям понадобилась госпитализация
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего же в Татарстане коронавирус был обнаружен у 25 465 человек.

Всего же в Татарстане коронавирус был обнаружен у 25 465 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

31 августа Минздрав Татарстана сообщил, что за прошедшие сутки в республике зарегистрировали 48 новых случаев заражения коронавирусом.

- Один из них является завозным, остальные – 47 случаев, контактными, - отметили также в ведомстве.

При этом в этот раз в больницу на лечение увезли 22 человека, а 26 из оставшихся зараженным всю необходимую медицинскую помощь будут предоставлять на дому.

Больше всего инфицированных за указанные сутки по-прежнему было выявлено именно в Казани (26 человек) и Набережных Челнах (11 человек).

Всего же в Татарстане коронавирус был обнаружен у 25 465 человек, 22 255 из которых выздоровели, а 676 скончались.