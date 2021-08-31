Аудио-инсталляция «Речные ворота». Фото: пресс-служба президента Татарстана
30 августа в День города и республики-2021 в столице Татарстана открыли два новых участка набережной Казанки - от Нацбиблиотеки до моста Миллениум и от Кремля до Кировской дамбы.
Фото: пресс-служба президента Татарстана
На первом участке были обустроены спортплощадки для игр в футбол, пляжный волейбол и петанк, также открыты четыре новых прохода с улицы Подлужная.
Фото: пресс-служба президента Татарстана
Там же был представлен проект аудио-инсталляции «Речные ворота». В этой локации можно будет отдохнуть и послушать аудиоспектакль.
Но втором участке обустроены пешеходные зоны вдоль воды, зеленый амфитеатр, установлены скамейки и шезлонги.
Фото: пресс-служба президента Татарстана