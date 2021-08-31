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Общество31 августа 2021 11:50

В День города и республики-2021 в столице Татарстана открыли два новых участка набережной Казанки

Речь идет о территориях от Нацбиблиотеки до моста Миллениум и от Кремля до Кировской дамбы
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Аудио-инсталляция «Речные ворота». Фото: пресс-служба президента Татарстана

Аудио-инсталляция «Речные ворота». Фото: пресс-служба президента Татарстана

30 августа в День города и республики-2021 в столице Татарстана открыли два новых участка набережной Казанки - от Нацбиблиотеки до моста Миллениум и от Кремля до Кировской дамбы.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

На первом участке были обустроены спортплощадки для игр в футбол, пляжный волейбол и петанк, также открыты четыре новых прохода с улицы Подлужная.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Там же был представлен проект аудио-инсталляции «Речные ворота». В этой локации можно будет отдохнуть и послушать аудиоспектакль.

Но втором участке обустроены пешеходные зоны вдоль воды, зеленый амфитеатр, установлены скамейки и шезлонги.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана