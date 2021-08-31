«Позорище!»: врио главы Ульяновской области Алексей Русских высказался о зарплатах в регионе

Врио главы Ульяновской области пообещал взять вопрос на личный контроль. Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских высказался об уровне заработной платы в регионе и отметил, что 75-74 места в стране по данному показателю – это «позорище».

- По-другому тут не скажешь. Заслушал руководителей отраслей по той работе, которая стартовала в регионе по моему поручению. Меня не устраивают взятые темпы - министерства должны больше сосредоточиться на этой теме. Нужна реальная работа, которая даст рост благосостояния граждан, а не пустые мероприятия. Если не будем заниматься этим вопросом системно, у нас народ так и будет получать нищенскую зарплату, - сказал Русских.

Врио главы Ульяновской области поставил задачу - за два года достичь среднего уровня зарплаты по России.

- Вопрос буду держать на личном контроле, поэтому расслабляться никому не советую. Если не увижу динамики по отраслям, буду принимать кадровые решения, - заявил Русских.