Ульяновский легкоатлет выиграл бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио

Теперь Никита планирует вернутся на Игры за золотой медалью. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Легкоатлет из Ульяновска Никита Котуков стал бронзовым призёром Паралимпийских игр в Токио. Он занял третье место в прыжках в длину с результатом 7,34 метра. Соревнования проходили среди спортсменов категорий T46 и Т47 (ампутация верхних конечностей).

– Это было очень тяжело, для меня эта бронза как золото, отдал все на этом секторе, все силы и эмоции. Очень сильный психологический барьер случился в третьей попытке, потому что в первых двух был заступ, но я вспомнил нашу выдающуюся спортсменку Марию Ласицкене, которая оказалась в подобной ситуации тут же, в Токио. Она смогла, собралась, сделала и выиграла. Вспомнил про нее прямо в секторе для прыжков, собрался и сделал все, как нужно, а дальше уже подхватили эти эмоции, адреналин, смог в шестой попытке вырвать бронзу, – говорит Никита после прыжка.

Котукову 22 года, он является мастером спорта международного класса, серебряным призером чемпионата Европы 2021 года. Легкоатлет начал заниматься спортом в Ульяновске в 2009 году.