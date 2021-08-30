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Общество30 августа 2021 17:26

Вместо Harley-Davidson «Урал» с флагом Татарстана: в Казани Рустам Минниханов возглавил праздничную мотоколонну

В рамках празднования Дня республики и города – 2021 прошел фестиваль «Два Кремля»
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Глава региона проехался на мотоцикле от Казанского Кремля до ипподрома. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Глава региона проехался на мотоцикле от Казанского Кремля до ипподрома. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В этот понедельник, 30 августа, отмечается День Татарстана и Казани – 2021. В рамках празднования в городе прошел фестиваль «Два Кремля» мотоклуба Harley-Davidson. После мото-фристайл шоу и рок-концерт более 600 российских и иностранных байкеров двинулись колонной до местного ипподрома. Ее на мотоцикле «Урал» с коляской возглавил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он стартовал из Казанского Кремля вместе с развевающимся флагом республики.

В Казани Рустам Минниханов возглавил праздничную мотоколонну. Автор: пресс-служба президента Татарстана