Экс-заместителя военкома Бугульмы заподозрили в получении взятки

В качестве незаконного вознаграждения, как утверждается, мужчине передали 320 тысяч рублей. Фото: Анастасия Осипова

В отношении 60-летнего экс-заместителя военкома Бугульмы и его 64-летней знакомой возбудили уголовное дело по статьям «получение взятки» и «посредничество во взяточничестве» соответственно. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Расследование идет по факту незаконного освобождения от воинской службы двух жителей города Бугульмы, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, весной 2020 года к фигурантке дела обратилась местная жительница. Она попросила помочь «отмазать» от армии двух ее сыновей. В качестве вознаграждения женщина передала 330 тысяч рублей. Из них подозреваемая оставила себе 10 тысяч, а остальное передала тогда еще действующему заместителю военкома Бугульмы.

В результате оба молодых человека уже в сентябре получили военные билеты, которые освободили их от срочной службы в армии.