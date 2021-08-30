В Казани торжественно открыли мемориальную доску в честь писателя Кави Наджми и его супруги Сарвар Адгамовой

Доску изготовили в мастерской Зураба Церетели. Фото: president.tatarstan.ru

В этот понедельник, 30 августа, в Казани на доме №57б по улице Большая Красная торжественно открыли мемориальную доску в честь писателя Кави Наджми и его супруги, переводчицы Сарвар Адгамовой.

В церемонии также приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, Госсоветник республики Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин и зам главы Минстроя России Никита Стасишин.

Так, в своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что роман Кави Наджми «Весенние ветры» – одно из наиболее значимых произведений в татарской советской литературе. А благодаря переводам Сарвар Адгамовой татарский читатель смог познакомиться с произведениями знаковых отечественных и зарубежных авторов. Сообщает пресс-служба президента Татарстана.