30 августа в Казани открыли крытую часть экстрим-парка «Урам»

Крытая часть имеет два этажа. Фото: скриншот с видео

В самом большом в Европе экстрим-парке «Урам» в Казани 30 августа на День Татарстана и его столицы - 2021 открыли крытую часть с рампами для заездов. Теперь к масштабности объекта еще прибавиться возможность занятий экстремальными видами спорта в любое время года. Пока заезды в крытой части будут проходить в тестовом режиме и без участия зрителей.

Она имеет два этажа. На площади 7,9 тысяч квадратных метров организовали эйр-парк, стрит-плазу, бетонный боул и скейт-дом. Также там имеются пространства для центра современной музыки, школы диджеинга, скейт-шопа, зала для танцев, галереи, лектория и кафе. Имеется зона отдыха, раздевалки с душем и туалеты. Планируется, что плату за вход будут взымать лишь в зонах для занятия спортом.