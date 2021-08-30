В Чебоксарах избили и ограбили инвалида

Правоохранители намерены ходатайствовать об аресте подозреваемых в совершении этого преступления. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Чебоксарах было совершенно нападение на 20-летнего инвалида 3 группы. Пользуясь тем, что молодой человек с ограниченными возможностями по здоровью не мог оказать сопротивления, двое злоумышленников избили его и отобрали сотовый телефон, сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.

- Сотрудники патрульно-постовой службы задержали предполагаемых преступников по "горячим следам", - также отметили в ведомстве.

Оказалось, что задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Правоохранители намерены ходатайствовать об их аресте на время расследования уголовного дела, которое было возбуждено по статье "групповой грабеж".

К слову, у задержанных нашли похищенный телефон и уже вернули потерпевшему.