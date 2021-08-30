Житель Казани начал скандалить в баре и его застрелили

На теле убитого были обнаружены множественные огнестрельные ранения. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ночью 29 август в поселке Октябрьский Зеленодольского района в бар приехал 40-летний житель Казани. Он хотел пообщаться с одной из сотрудниц заведения и ее знакомой. В это время один из посетителей – 46-летний казанец, начал скандалить с той самой сотрудницей. Из-за этого между ее собеседником и мужчиной произошел конфликт.

В результате ссоры, по версии следствия, скандальный посетитель был застрелен оппонентом из самодельного пистолета. Потерпевший от множественных ранений скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый – собеседник сотрудницы бара, задержан.

- Причастность к совершению преступления подозреваемый не признал, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Там также отметили, что в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.