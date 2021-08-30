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Общество30 августа 2021 17:09

30 августа в Казани открыли движение по новой разворотной петле на Оренбургском тракте

Протяженность дороги там вместе с тоннелем составила 1 050 метров
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Новая петля позволяет автомобилистам быстро развернуться в противоположную сторону движения.

Новая петля позволяет автомобилистам быстро развернуться в противоположную сторону движения.

Фото: скриншот

После тестового режима в Казани 30 августа – ко Дню Татарстана и города – 2021, полностью открыли движение по новой разворотной петле на Оренбургском тракте.

Она позволяет автомобилистам быстро развернуться в противоположную сторону движения. Считается, что этот новый транспортный узел разгрузит дорогу на въезде в Казань.

Напомним, построенная разворотная петля на Оренбургском тракте имеет протяженность 1 050 метров. Там был предусмотрен тоннель (длина 34,4 метра, ширина 15 метров), дорога над которым имеет шесть полос - по три в каждую сторону.

Возведение этого транспортного узла началось осенью 2020 года. На все работы в общей сложности было выделено 764 миллиона рублей.